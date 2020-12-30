Нугуманова: все говорят: «Ну как это Лиза столько ест, ну ё-моё! И не поправляется!»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, занявшая шестое место на чемпионате России в Челябинске, рассказала, как тренеры оценили её выступление.

«После выставления оценок, когда мы уже вышли в коридор, они сказали: «Ну что это такое, лутц-то почему сдвоила!» Я его легко делаю обычно. Сама не знаю, не получилось, какая-то случайность. Во время подготовки такого не было. Потом уже тренеры сказали — «Мы тебя всё равно любим, независимо от того, получился у тебя лутц или нет». Похвалили, отметили, что на этом старте я молодец», — цитирует Нугуманову сайт «Матч ТВ».

Спортсменка также призналась, что любит хорошо поесть, но это не отражается на её фигуре.

«Что должно быть на новогоднем столе? Тортик, конечно же! Сладкое! Ну ещё мясо, салатики. Я вообще без еды не могу жить. Я ем как обычный человек. Могу съесть много разных тортиков, могу пойти в кино с мармеладками.

Я, кстати, очень редко бегаю кроссы. Мне лучше покрутить велосипед два часа, чем 25 минут побегать. Я бегаю только на тренировках по заданию, — например, полчаса на ОФП. И в принципе хожу только на лёд и на ОФП. Все говорят: «Ну как это Лиза столько ест, ну ё-моё! И не поправляется!» Девочки, которые едят один салатик в день и поправляются на два килограмма, просят: расскажи нам секрет. А я не знаю, что им сказать. Я не делаю ничего, чтобы выглядеть так, как я сейчас выгляжу. Конечно, я не объедаюсь. Но и голодать считаю неправильным. Фигуристы же тоже люди", — сказала Нугуманова.