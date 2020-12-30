Елизавета Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, когда собирается вернуться к тренировкам.

«А вы будете заниматься спортом в праздники? Я планирую вернуться к тренировкам уже 2 января», — написала Туктамышева.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.