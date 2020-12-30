Елизавета Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, когда собирается вернуться к тренировкам.
«А вы будете заниматься спортом в праздники? Я планирую вернуться к тренировкам уже 2 января», — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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