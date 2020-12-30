Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с фигуристкой Екатериной Бобровой — в 13:00

«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с фигуристкой Екатериной Бобровой — в 13:00
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

Сегодня в 13:00 начнётся последний выпуск шоу «Новогодний созвон». На связь с «Чемпионатом» выйдет олимпийская чемпионка и чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва. Беседовать с гостьей будет редактор отдела «Фигурное катание» Алексей Адамов. Подключайтесь к эфиру в нашем «инстаграме»!

Екатерина Боброва — российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Вместе спортсмены выигрывали золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В прошлом году Екатерина завершила профессиональную карьеру.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020