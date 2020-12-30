«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с фигуристкой Екатериной Бобровой — в 13:00

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).



Сегодня в 13:00 начнётся последний выпуск шоу «Новогодний созвон». На связь с «Чемпионатом» выйдет олимпийская чемпионка и чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва. Беседовать с гостьей будет редактор отдела «Фигурное катание» Алексей Адамов. Подключайтесь к эфиру в нашем «инстаграме»!

Екатерина Боброва — российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Вместе спортсмены выигрывали золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В прошлом году Екатерина завершила профессиональную карьеру.