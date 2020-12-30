«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с фигуристкой Екатериной Бобровой — в 13:00

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).
Сегодня в 13:00 начнётся последний выпуск шоу «Новогодний созвон». На связь с «Чемпионатом» выйдет олимпийская чемпионка и чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва. Беседовать с гостьей будет редактор отдела «Фигурное катание» Алексей Адамов. Подключайтесь к эфиру в нашем «инстаграме»!
Екатерина Боброва — российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Вместе спортсмены выигрывали золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В прошлом году Екатерина завершила профессиональную карьеру.
- 30 декабря 2020
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48
-
10:23
-
10:23
-
10:10
-
09:24
-
00:44
- 29 декабря 2020
-
23:03
-
22:56
-
20:38
-
17:14
-
14:02
-
12:43
-
10:02
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
00:02
- 28 декабря 2020
-
23:00
-
20:15
-
20:05
-
19:48
-
19:24
-
19:01
-
18:17
-
17:32
-
16:34
-
16:22
-
15:43
-
13:24
-
13:12
-
11:35
-
11:32