Бывшая жена Авербуха не поздравила его со свадьбой с актрисой Арзамасовой

Бывшая фигуристка Ирина Лобачёва, более 10 лет состоявшая в браке с Ильёй Авербухом, прокомментировала известие о его браке с актрисой Лизой Арзамасовой. По её словам, она не поздравила их с бракосочетанием из-за загруженности на работе.

«Я пока не поздравляла Илью со свадьбой, не успела из-за своей загруженности на работе. Но их с Лизой уже поздравил наш сын Мартин, Арзамасова ему нравится.



Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я её знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи», — приводит слова Лобачёвой «Комсомольская правда».

Лобачёва и Авербух — серебряные призёры Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионы мира 2002 года, чемпионы Европы 2003 года в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».