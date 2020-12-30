Боброва: я имела полное право назвать Загитову непрофессионалом в роли ведущей

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала работу чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой, которая вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей очередного сезона телешоу «Ледниковый период».

«Загитова — профессионал в фигурном катании, а не в роли ведущего. Она не очень подготовлена к роли ведущей — и ещё прошла курсы. Алина говорила, что работала с преподавателем, но профессионал тот, у кого есть за плечами колоссальный опыт и кто этому учился. Возможно, она станет в дальнейшем прекрасной ведущей, но на тот момент я имела полное право назвать её непрофессионалом в роли ведущей.

Приглашение Загитовой было оправданно, её все очень любят и ждали даже в этой роли. Было интересно наблюдать за ней, как она росла в этой роли. В первой передаче было видно, где она стеснялась, где у неё был начитанный текст. Это хорошо. Она выросла от первой до последней передачи. Когда человек попадает не в свою среду и хочет добиться высот, за этим очень интересно наблюдать. Это было сделано для любителей фигурного катания», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».