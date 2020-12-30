Боброва: я имела полное право назвать Загитову непрофессионалом в роли ведущей

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала работу чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой, которая вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей очередного сезона телешоу «Ледниковый период».
«Загитова — профессионал в фигурном катании, а не в роли ведущего. Она не очень подготовлена к роли ведущей — и ещё прошла курсы. Алина говорила, что работала с преподавателем, но профессионал тот, у кого есть за плечами колоссальный опыт и кто этому учился. Возможно, она станет в дальнейшем прекрасной ведущей, но на тот момент я имела полное право назвать её непрофессионалом в роли ведущей.
Приглашение Загитовой было оправданно, её все очень любят и ждали даже в этой роли. Было интересно наблюдать за ней, как она росла в этой роли. В первой передаче было видно, где она стеснялась, где у неё был начитанный текст. Это хорошо. Она выросла от первой до последней передачи. Когда человек попадает не в свою среду и хочет добиться высот, за этим очень интересно наблюдать. Это было сделано для любителей фигурного катания», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».
- 30 декабря 2020
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48
-
10:23
-
10:23
-
10:10
-
09:24
-
00:44
- 29 декабря 2020
-
23:03
-
22:56
-
20:38
-
17:14
-
14:02
-
12:43
-
10:02
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
00:02
- 28 декабря 2020
-
23:00
-
20:15
-
20:05
-
19:48
-
19:24
-
19:01
-
18:17
-
17:32
-
16:34
-
16:22
-
15:43
-
13:24