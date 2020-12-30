Екатерина Боброва назвала желаемого партнёра для следующего сезона «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, с кем хотела бы выступить в следующем сезоне телешоу «Ледниковый период». В минувшем сезоне Боброва выступала в паре с певцом Владом Соколовским.

«Мне очень понравилось. Это был мой первый опыт. Я хотела бы ещё раз пойти на шоу. К сожалению, не так долго удалось кататься, как хотелось бы, но я очень благодарна. Ничего бы не стала менять. Это была одна из ярких эмоций этого года. Надеюсь, рейтинг был в этом году был отличный. Если не в следующем году, то через год хотелось бы вернуться в передачу «Ледниковый период».

Недавно думала о будущем партнёре в шоу. Мне очень нравится актёр Марк Богатырёв, хотелось бы с ним познакомиться и поделиться опытом. Думаю, мы могли бы неплохо смотреться, к тому же он похож на моего мужа», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».