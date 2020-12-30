Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва обратилась к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.

«Верьте в чудеса! Нет ничего невозможного. Ставьте глобальные цели на 2021 год, даже если вы думаете, что невозможное не случится. Если вы очень сильно этого хотите, то невозможное обязательно произойдёт. Я в это искреннее верю и не раз доказывала в жизни. Живите сегодняшним днём. Обязательно берегите себя, родных и близких. Цените то, что у вас есть.

Хочу пожелать, чтобы люди находили в себе новые неизведанные грани и развивали их. Это очень интересно. У каждого человека всегда есть что-то новое и интересное, о чём он не знал раньше. Жизнь — это такое приключение, в котором нужно получать удовольствие. Да, это не всегда просто, не всегда радостно, но за чёрной полосой всегда идёт белая. Нужно ждать её и принимать.

Хочется, чтобы всё плохое люди оставили в этом году. Очень много будет сказано в речи президента, что это был очень непростой год. Он каждый раз об этом говорит. 2020-й был неоднозначный, самый короткий год, учитывая, что провели много времени на карантине. Мы должны всё оставить в этом году, закрыть эту дверь и войти в 2021-й с новыми открытиями и хорошими вещами. Я уверена, что это сто процентов будет. С наступающим!» — сказала Боброва в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».