«Отрезала 25 см волос, не пожалела». Евгения Медведева подвела итоги года

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева подвела итоги года.

«Итоги года. Ура.



1. Стала Сейлор Мун. В прямом смысле. Ну, почти стала.

2. Япония. Сакура.

3. Отрезала 25 см волос. Не пожалела.

4. Тренировки по FaceTime. Сложно.

5. Удивила. Удивилась. Всё хорошо.

6. Больница. Спина.

7. День рождения. Больница. Вирус.

8. Тофочка.

9. Полный „джингл белс“.



P.S. Про локдауны и закрытые границы не будем. Все и так это знают. Как говорится «зато не скучно». С наступающим!» — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева не принимала участия в прошедшем в Челябинске чемпионате России, но вернулась на лёд в показательных выступлениях.