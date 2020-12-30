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Алексей Ягудин: я защищаю тех, в чьей команде работаю

Алексей Ягудин: я защищаю тех, в чьей команде работаю
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как относится к критике зрителей, недовольных или «Ледниковым периодом», или его работой в качестве комментатора фигурного катания.

«Мы живём в таком обществе, где каждый либо кем-то, либо чем-то недоволен. Не было бы Алины – были бы недовольные ещё кем-то. Помимо Алины там недовольны Бузовой, Исинбаевой, Тарасовой, мной, нарезкой музыки, которая берётся за основу тех или иных композиций. У нас все всегда недовольны.

Пишут петицию «Убрать Ягудина с комментирования». Мы с Александром Гришиным сидим, и приходит сообщение: «Алексей, вы можете заткнуться и не разговаривать?» Короче, меньше разговаривайте. И тут же приходит другое письмо: «Вы можете хотя бы во время прокатов тех или иных фигуристов говорить, чтобы мы больше знали?»

Это наше общество. Почему-то каждый считает, что он знает гораздо больше, чем человек, находящийся рядом, и что именно его точка зрения самая правильная. Поэтому я защищаю тех, в чьей команде я работаю», – сказал Ягудин в интервью Лине Фёдоровой.

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