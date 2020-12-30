«Очередной шедевр от Макара». Игнатов исполнил на тренировке четверной флип

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов впервые, на тренировке, исполнил четверной флип. Видеозапись прыжка размещена на странице команды Евгения Рукавицына в «Инстаграме».
«Очередной шедевр от Макара», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице команды Евгения Рукавицына в «Инстаграме».
На чемпионате России в Челябинске Игнатов исполнял два четверных прыжка — риттбергер и тулуп. В сезоне-2019/2020 в активе Макара был также четверной сальхов. Таким образом, флип стал четвёртым прыжком в четыре оборота в активе Игнатова.
20-летний Игнатов тренируется в Санкт-Петербурге в группе тренера Евгения Рукавицына.
Ранее Макар становился бронзовым призёром этапа Гран-при Cup of Russia 2019, победителем Финала Кубка России — 2020, турнира серии «челленджер» Nebelhorn Trophy 2019.
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