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«Очередной шедевр от Макара». Игнатов исполнил на тренировке четверной флип

«Очередной шедевр от Макара». Игнатов исполнил на тренировке четверной флип
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов впервые, на тренировке, исполнил четверной флип. Видеозапись прыжка размещена на странице команды Евгения Рукавицына в «Инстаграме».

«Очередной шедевр от Макара», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице команды Евгения Рукавицына в «Инстаграме».

На чемпионате России в Челябинске Игнатов исполнял два четверных прыжка — риттбергер и тулуп. В сезоне-2019/2020 в активе Макара был также четверной сальхов. Таким образом, флип стал четвёртым прыжком в четыре оборота в активе Игнатова.

20-летний Игнатов тренируется в Санкт-Петербурге в группе тренера Евгения Рукавицына.

Ранее Макар становился бронзовым призёром этапа Гран-при Cup of Russia 2019, победителем Финала Кубка России — 2020, турнира серии «челленджер» Nebelhorn Trophy 2019.

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