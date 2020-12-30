Туктамышева и Самодурова поздравили болельщиков с Новым годом

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова разместила на своей странице в «Инстаграме» видео с последней в 2020 году тренировки, на которой были также Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Евгений Семененко.

Фигуристы провели шуточную эстафету, Туктамышева показала фрагмент произвольной программы Самодуровой, и все вместе они поздравили болельщиков с Новым годом.

«Вот так прошла заключительная тренировка нашей команды! На последнем видео Лизка катает кусочек моей короткой программы (обязательно к просмотру). С Новым Годом, дорогие!» — написала Самодурова.

Видео можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».

На чемпионате России, который проходил в Челябинске с 24 по 27 декабря, Самодурова заняла 10-е место, Туктамышева стала седьмой.