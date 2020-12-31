«Это всё не должно быть зря». Анна Щербакова — о желании выступить на ЧМ-2021

Анна Щербакова, несколько дней назад в третий раз ставшая чемпионкой России в женском одиночном катании, рассказала о желании завершить сезон успешным выступлением на чемпионате мира – 2021.

«Чемпионат мира – это огромная цель на этот сезон. Я очень надеюсь, верю, что его всё-таки проведут, потому что это всё не должно быть зря. Чемпионат России я воспринимала не как финальный пункт, конечный, а именно как отборочный пункт к чемпионату мира, Конечно, всё сложилось очень громко, и столько эмоций, как будто всё действительно закончилось. И возможно, да, я переборола этот момент — это хорошее завершение этого турнира, но это должно быть именно началом чего-то большего, это не должно быть концом, я считаю.

У меня есть удовлетворение, что я отобралась, я выложилась на максимум, несмотря на состояние, без каких-либо поблажек к себе, программы я не облегчала, откатала на максимум, который хотела. Хотелось бы с таким же настроем готовиться к чемпионату мира без сомнений и метаний, будет он или не будет, а вдруг это всё зря. Думаю, если его второй раз отменят, это будет намного тяжелее. Поэтому хочется, чтобы этот хэппи-энд и в конце сезона случился», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года. ЧМ-2020 был отменён из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.