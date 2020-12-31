Анна Щербакова: когда читала, что пишут болельщики, на глаза наворачивались слёзы

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«После этих соревнований, когда я читала, что зрители, болельщики пишут, у меня тоже могли наворачиваться слёзы. Потому что люди почувствовали то же самое, что почувствовала я, прониклись.

Всегда хочется свою радость и другие эмоции разделить с кем-то. И вот у меня полное ощущение, что со мной разделяло эмоции нереальное количество людей. Возможно, многие переживали за меня даже больше, чем я за себя. Конечно, это просто невероятно.

Многие переживали после короткой программы, что тяжело дышу. Но это спорт. Если бы я не выступала на этих соревнованиях, они бы просто не увидели. Я бы на тренировках точно так же, накатывая программы, тяжело дышала. И каждый день по нескольку раз, ещё бы переделывала.

Именно так нарабатываются программы, чтобы они не видели, как мы тяжело дышим. Когда они видят, что программа закончилась и спортсмен не очень-то устал, это не значит, что не тяжело», — рассказала Щербакова в интервью Первому каналу.