Анна Щербакова объяснила, почему не стала отказываться от четверных прыжков на ЧР

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему не стала убирать из программы четверные прыжки, несмотря на перенесённую болезнь.
«Я этот вариант не рассматривала из-за того, что сейчас мне тяжело именно функционально докатать всю программу, а четверные, если их делать чисто, не забирают столько энергии.
Чисто выполненный четверной, наоборот, придаёт драйва дальше, какой-то энергии. Если я заменю их тройными прыжками, это не значит, что к концу программы я буду менее уставшей. Возможно, даже хуже дастся программа.
Вариант с двумя четверными мы готовили к Гран-при России. У меня уже была на тот момент уверенность, что эту планку мы преодолели, и обратно до одного я не планировала опускаться», — рассказала Щербакова в интервью Первому каналу.
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