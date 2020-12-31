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Анна Щербакова объяснила, почему не стала отказываться от четверных прыжков на ЧР

Анна Щербакова объяснила, почему не стала отказываться от четверных прыжков на ЧР
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему не стала убирать из программы четверные прыжки, несмотря на перенесённую болезнь.

«Я этот вариант не рассматривала из-за того, что сейчас мне тяжело именно функционально докатать всю программу, а четверные, если их делать чисто, не забирают столько энергии.

Чисто выполненный четверной, наоборот, придаёт драйва дальше, какой-то энергии. Если я заменю их тройными прыжками, это не значит, что к концу программы я буду менее уставшей. Возможно, даже хуже дастся программа.

Вариант с двумя четверными мы готовили к Гран-при России. У меня уже была на тот момент уверенность, что эту планку мы преодолели, и обратно до одного я не планировала опускаться», — рассказала Щербакова в интервью Первому каналу.

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