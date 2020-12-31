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Евгения Медведева рассказала, какой подарок просила в детстве у Деда Мороза

Евгения Медведева рассказала, какой подарок просила в детстве у Деда Мороза
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, рассказала, о чём просила в детстве Деда Мороза.

«Когда была совсем маленькой, я просила у Деда Мороза, чтобы у меня начали получаться тройные прыжки. Сбылось.

А на этот Новый год лучший подарок мне сделают друзья: в новый дом они приедут большой компанией, это самое дорогое. Мне важно чувствовать, что рядом со мной любимые люди», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.

В 2020 году из-за проблем со спиной Медведева не выступила ни на одном этапе Кубка России и пропустила чемпионат России. Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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