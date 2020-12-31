Анна Щербакова исполнила эффектное вращение на катке на Красной площади. Видео

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «Инстаграме» свежие фото и видео. В видео показано, как спортсменка исполнила эффектное вращение на ГУМ-катке на Красной площади.
«Новогоднее доброе утро», — подписала она пост.
Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Напомним, в минувшие выходные Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Александре Трусовой и составлял 166,62 балла. Камила Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).
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