Анна Щербакова исполнила эффектное вращение на катке на Красной площади. Видео

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «Инстаграме» свежие фото и видео. В видео показано, как спортсменка исполнила эффектное вращение на ГУМ-катке на Красной площади.

«Новогоднее доброе утро», — подписала она пост.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Напомним, в минувшие выходные Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Александре Трусовой и составлял 166,62 балла. Камила Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).