Малахов рассказал о конфликте с Рудковской из-за сына Плющенко

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о конфликте с Яной Рудковской, который произошёл из-за семилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, в мае 2020 года на сайте издания StarHit, которым владеет супруга Малахова, появилась новость о психическом заболевании семилетнего Александра Плющенко. Рудковская обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела.

«Когда вышла эта публикация, я позвонил и попросил у неё прощения. Не имею отношения к публикации, я к тому моменту уже ушёл из StarHit. Не хотел этих всех разборок, но, к сожалению, я не могу влиять на политику онлайн-ресурса. Дальше мы принимаем решение, что в семье вообще не произносим имя Яны Рудковской и Евгения Плющенко, не поднимаем эту тему. Помириться? Учитывая, что уже есть уголовное дело, будет сложно что-либо сделать. Когда ты не подписан на человека в «Инстаграме», ты не знаешь, что он даже существует и есть в какой-то реальности», — сказал Малахов в интервью для YouTube-канала «Алёна, блин».