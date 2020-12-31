Малахов рассказал о конфликте с Рудковской из-за сына Плющенко

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о конфликте с Яной Рудковской, который произошёл из-за семилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Напомним, в мае 2020 года на сайте издания StarHit, которым владеет супруга Малахова, появилась новость о психическом заболевании семилетнего Александра Плющенко. Рудковская обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела.
«Когда вышла эта публикация, я позвонил и попросил у неё прощения. Не имею отношения к публикации, я к тому моменту уже ушёл из StarHit. Не хотел этих всех разборок, но, к сожалению, я не могу влиять на политику онлайн-ресурса. Дальше мы принимаем решение, что в семье вообще не произносим имя Яны Рудковской и Евгения Плющенко, не поднимаем эту тему. Помириться? Учитывая, что уже есть уголовное дело, будет сложно что-либо сделать. Когда ты не подписан на человека в «Инстаграме», ты не знаешь, что он даже существует и есть в какой-то реальности», — сказал Малахов в интервью для YouTube-канала «Алёна, блин».
- 31 декабря 2020
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48
-
10:23
-
10:23
-
10:10
-
09:24
-
00:44
- 29 декабря 2020
-
23:03
-
22:56
-
20:38
-
17:14
-
14:02
-
12:43