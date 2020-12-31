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«Вам везде мерещится Тутберидзе». В академии Плющенко жёстко ответили на критику

«Вам везде мерещится Тутберидзе». В академии Плющенко жёстко ответили на критику
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Официальный аккаунт академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко жёстко ответил на критику в «Инстаграме».

Плющенко на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором 12-летняя ученица «Ангелов Плющенко» исполняет четверной тулуп. «Браво ТШТ (тренерский штаб Этери Тутберидзе. — Прим. „Чемпионата“), который ей этот тулуп поставил», — прокомментировал один из пользователей.

«Они её не тренировали никогда! Её тренером была мама Людмила Алфёрова и Сергей Розанов. Сейчас с ней также работает Евгений Плющенко. Вам уже везде мерещится ТШТ. Не позорьтесь и идите с этой страницы на ту, про которые пишете», — ответили в «Ангелах Плющенко».

Посмотреть видео можно на странице Евгения Плющенко в "Инстаграме".

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