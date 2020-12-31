Алина Загитова подвела итоги 2020 года

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги года.
«Провожаем 2020 год! Он был сложным, непредсказуемым и заставил всех пересмотреть свои планы и мечты из-за мировой пандемии. Отменялись все международные соревнования, Олимпиаду-2020 в Токио пришлось перенести, закрывались границы, стадионы, школы, институты, магазины и всё-всё-всё, даже спортом начали заниматься онлайн. Раньше такое даже не приснилось бы. А это был год моего совершеннолетия… 18 лет.
Я рада, что в столь тяжёлое время мне удалось закончить школу, поступить в ВУЗ, получить права, тренироваться и даже тренировать, принять участие в ледовых шоу и, наконец, попробовать себя в роли телеведущей на „Ледниковом проекте“. Спасибо моей семье, моим тренерам, Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу, школе Самбо-70, моим болельщикам и всем, кто был рядом со мной весь год.
C наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Всех благ и крепкого здоровья!» — написала Загитова в «Инстаграме».
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