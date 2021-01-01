«Новый год с семьёй». Тутберидзе опубликовала фотографии с дочерью

Тренер Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с дочерью Дианой Дэвис и поздравила всех с Новым годом.



«С Новым 2021 годом! Здоровья всем! Happy New Year! #новыйгодссемьёй #newyearwithfamily», — написала Тутберидзе под фотографиями.

Подписчики ответили тренеру в комментариях.



kseniyapvlil: «С Новым годом, самый гениальный и самый красивый тренер в мире! Желаем вам с Дианой здоровья, сил, терпения, вдохновения и побед! P.S. низкий поклон за ЧР! Нам было важно поставить там точку, а вы с девочками поставили восклицательный знак! Гордимся!»



victoria_dolcevika: «Уважаемая Этери Георгиевна! Спасибо, что Вы есть! Фигурное катание — это то, что я люблю всю свою жизнь! (поэтому могу сравнивать) Произвольная программа Анны Щербаковой — это больше, чем фигурное катание. Это больше, чем спорт. Это СИМВОЛ победы добра над злом! Это мощная мотивация! I'll survive! Мы выживем! Именно такая энергетика идёт от этого номера! Слёзы? Да! Но и прилив позитивной энергии, и уверенность в победе над ВСЕМИ невзгодами! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ВАМ!!! Успехов вашему тренерскому штабу в новом году!!! Удачи и везения. Оставайтесь такой же красивой, сильной женщиной с прекрасной, нежной душой! Крепкого здоровья и нервов! И ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ!»



darima7845: «С новым годом вас, Этери Георгиевна!!! Вы самый лучший тренер!»