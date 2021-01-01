Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Певец Костов оценил новогодний образ Медведевой и получил от неё сердечки

Певец Костов оценил новогодний образ Медведевой и получил от неё сердечки
Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева предстала в новогоднем образе.

«Добрый вечер», — подписала фигуристка снимки, опубликованные в «Инстаграме».

Она получила ряд восторженных отзывов, в том числе от болгарского певца Кристиана Костова.

Костов: «Прекрасная 🤭💔».

Медведева ответила ему сердечками: "💙💙".

mariarty9: «Женя, ну, что за красота. Жаль, нельзя поставить миллион лайков сразу».

champion_bear: «На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь».

pohnatjuk_lesya: «Какая-то нереальная, но всеми любимая. С возвращением».

Ранее Медведева и Костов неоднократно появлялись на публике вместе. При этом они никогда не объявляли себя парой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021