Певец Костов оценил новогодний образ Медведевой и получил от неё сердечки
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева предстала в новогоднем образе.
«Добрый вечер», — подписала фигуристка снимки, опубликованные в «Инстаграме».
Она получила ряд восторженных отзывов, в том числе от болгарского певца Кристиана Костова.
Костов: «Прекрасная 🤭💔».
Медведева ответила ему сердечками: "💙💙".
mariarty9: «Женя, ну, что за красота. Жаль, нельзя поставить миллион лайков сразу».
champion_bear: «На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь».
pohnatjuk_lesya: «Какая-то нереальная, но всеми любимая. С возвращением».
Ранее Медведева и Костов неоднократно появлялись на публике вместе. При этом они никогда не объявляли себя парой.
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