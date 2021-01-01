Певец Костов оценил новогодний образ Медведевой и получил от неё сердечки

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева предстала в новогоднем образе.



«Добрый вечер», — подписала фигуристка снимки, опубликованные в «Инстаграме».

Она получила ряд восторженных отзывов, в том числе от болгарского певца Кристиана Костова.



Костов: «Прекрасная 🤭💔».



Медведева ответила ему сердечками: "💙💙".



mariarty9: «Женя, ну, что за красота. Жаль, нельзя поставить миллион лайков сразу».



champion_bear: «На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь».



pohnatjuk_lesya: «Какая-то нереальная, но всеми любимая. С возвращением».

Ранее Медведева и Костов неоднократно появлялись на публике вместе. При этом они никогда не объявляли себя парой.