Юлия Липницкая опубликовала праздничные фото с дочкой
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая показала праздничные фотографии с дочкой Каталиной. Отцом малышки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Фото можно посмотреть на странице фан-клуба Юлии Липницкой в «Инстаграме».
Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. Позже она вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных давала мастер-классы в городах России. После рождения детей обе фигуристки вошли в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».
Помимо победы на Олимпийских играх в Сочи, в активе Липницкой золото чемпионата Европы — 2014, а также серебряные медали чемпионата мира и Финала Гран-при сезона-2013/2014.
Юлия Липницкая показала фотографии шестимесячной дочери
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