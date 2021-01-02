Алексей Ягудин: в 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал вспышку коронавируса главным событием в спортивной жизни по итогам 2020 года.

«В 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных, — это коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне, потому что ни один футбольный или хоккейный матч мир никогда не менял, а игрок под названием «коронавирус» поменял абсолютно всё в планетарных масштабах», — приводит слова Ягудина РИА «Новости».

Ягудин является двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Он был введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.