Этери Тутберидзе показала фото с дочкой Дианой и её партнёром

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новые праздничные фото с дочкой Дианой Дэвис. На снимках присутствует также фигурист Глеб Смолкин, который является партнёром Дэвис по танцевальному дуэту.

«Время с семьёй», — подписала снимки Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Ранее Диана заявила, что смогла справиться со своей болезнью. Сообщалось, что спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.



«Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать», — сообщила Диана.



В ноябре 2019 года Дэвис и Смолкин победили в соревнованиях юниоров на международном турнире по фигурному катанию в Риге (Латвия).