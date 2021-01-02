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Этери Тутберидзе показала фото с дочкой Дианой и её партнёром

Этери Тутберидзе показала фото с дочкой Дианой и её партнёром
Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новые праздничные фото с дочкой Дианой Дэвис. На снимках присутствует также фигурист Глеб Смолкин, который является партнёром Дэвис по танцевальному дуэту.

«Время с семьёй», — подписала снимки Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Ранее Диана заявила, что смогла справиться со своей болезнью. Сообщалось, что спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.

«Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать», — сообщила Диана.

В ноябре 2019 года Дэвис и Смолкин победили в соревнованиях юниоров на международном турнире по фигурному катанию в Риге (Латвия).

«Новый год с семьёй». Тутберидзе опубликовала фотографии с дочерью
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