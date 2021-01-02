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«Они не зарабатывают на детях, просто издеваются, и всё». В КВН пошутили о семье Плющенко

«Они не зарабатывают на детях, просто издеваются, и всё». В КВН пошутили о семье Плющенко
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Команда КВН «Русская дорога», выступающая в Высшей лиге, пошутила над двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его семьёй.

По сценарию миниатюры, Дед Мороз отказывается снять костюм и говорит: «Он мне ещё нужен, я в нём буду на новогодние праздники ходить по квартирам и зарабатывать деньги на детях».

«Слышишь, ты не Рудковская и Плющенко, чтобы на детях деньги зарабатывать», — говорят ему в ответ.

«Ой, а они и не зарабатывают, они просто издеваются, и всё», – отвечает Дед Мороз.

Видео доступно на официальном канале КВН в YouTube. Шутку про Плющенко можно увидеть с 55:45.

Напомним, в мае 2020 года на сайте издания StarHit появилась новость о психическом заболевании семилетнего сына Плющенко и Яны Рудковской Александра, который регулярно снимается в роликах для «инстаграма» родителей. Рудковская обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела.

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