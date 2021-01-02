«Они не зарабатывают на детях, просто издеваются, и всё». В КВН пошутили о семье Плющенко

Команда КВН «Русская дорога», выступающая в Высшей лиге, пошутила над двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его семьёй.
По сценарию миниатюры, Дед Мороз отказывается снять костюм и говорит: «Он мне ещё нужен, я в нём буду на новогодние праздники ходить по квартирам и зарабатывать деньги на детях».
«Слышишь, ты не Рудковская и Плющенко, чтобы на детях деньги зарабатывать», — говорят ему в ответ.
«Ой, а они и не зарабатывают, они просто издеваются, и всё», – отвечает Дед Мороз.
Видео доступно на официальном канале КВН в YouTube. Шутку про Плющенко можно увидеть с 55:45.
Напомним, в мае 2020 года на сайте издания StarHit появилась новость о психическом заболевании семилетнего сына Плющенко и Яны Рудковской Александра, который регулярно снимается в роликах для «инстаграма» родителей. Рудковская обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела.
- 2 января 2021
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48
-
10:23
-
10:23
-
10:10