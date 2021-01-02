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Екатерина Боброва: совру, если скажу, что не люблю получать подарки!

Екатерина Боброва: совру, если скажу, что не люблю получать подарки!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о традиции, связанной с новогодними подарками.

«Подарки! А что вы больше любите — дарить или получать? Я совру, если скажу, что не люблю получать подарки! Особенно сюрпризы.

Но я безумно люблю дарить! Это ощущение подбора особенного подарка, для самых дорогих людей! А потом наблюдать, когда они разрывают упаковку, видят то, что подарил Дед Мороз, и самые главные первые эмоции! И поэтому у нас есть традиция складывать все-все подарки под ёлку, а потом всем вместе их открывать! В этот момент комната заряжена предвкушением, счастьем и радостью», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

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