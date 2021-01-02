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«Коллекция новогодних пижамок». Анна Щербакова показала милые домашние фото

«Коллекция новогодних пижамок». Анна Щербакова показала милые домашние фото
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании 16-летняя Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию фотографий, сделанных у домашней новогодней ёлки.

«2021. Коллекция новогодних пижамок», — подписала фото Щербакова.

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

В конце декабря Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Кроме того, Валиева и Щербакова превысили рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).

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Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
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