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«Почему так тяжело?» Камила Валиева прокатилась на лыжах

«Почему так тяжело?» Камила Валиева прокатилась на лыжах
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Камила Валиева попробовала себя в новом виде спорта. 14-летняя спортсменка встала на лыжи и только учится на них ходить.

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

«Почему так тяжело?» — говорит Валиева в ролике, размещённом в «сториз» её страницы в «Инстаграме».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.

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