«Почему так тяжело?» Камила Валиева прокатилась на лыжах

Российская фигуристка Камила Валиева попробовала себя в новом виде спорта. 14-летняя спортсменка встала на лыжи и только учится на них ходить.
Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой
«Почему так тяжело?» — говорит Валиева в ролике, размещённом в «сториз» её страницы в «Инстаграме».
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48