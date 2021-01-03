11-летняя ученица Плющенко выполнила тройной аксель и двойной тулуп, не выходя на лёд
На странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме» было размещено видео с тренировки 11-летней Софьи Титовой. Юная спортсменка выполнила в зале каскад из двух прыжков: тройной аксель — двойной тулуп.
«А у вас как начинается утро 2 января 2021 года? Off-ice 3А+2Т на разминке и вперёд на лёд!» — говорится в подписи к видео.
Пост доступен в «инстаграме» «Ангелы Плющенко»
Плющенко — олимпийский чемпион 2006 года в одиночном катании и 2014 года — в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Гран-при, десятикратный чемпион России.
В 2019 году Плющенко сообщил, что Титова перешла в его академию из группы Этери Тутберидзе.
«Они не зарабатывают на детях, просто издеваются, и всё». В КВН пошутили о семье Плющенко
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
09:56
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам