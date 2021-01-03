11-летняя ученица Плющенко выполнила тройной аксель и двойной тулуп, не выходя на лёд

На странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме» было размещено видео с тренировки 11-летней Софьи Титовой. Юная спортсменка выполнила в зале каскад из двух прыжков: тройной аксель — двойной тулуп.

«А у вас как начинается утро 2 января 2021 года? Off-ice 3А+2Т на разминке и вперёд на лёд!» — говорится в подписи к видео.

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелы Плющенко»

Плющенко — олимпийский чемпион 2006 года в одиночном катании и 2014 года — в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Гран-при, десятикратный чемпион России.

В 2019 году Плющенко сообщил, что Титова перешла в его академию из группы Этери Тутберидзе.