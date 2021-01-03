Медведева рассказала, как однажды праздновала Новый год с Хавьером Фернандесом

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как однажды праздновала Новый год с двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании Хавьером Фернандесом, а также о любимой еде и необычном подарке фанатов.
«Самое необычное место для празднования Нового года — Испания, Мадрид. Меня тогда Хави [Фернандес] позвал на своё шоу, самое первое. Сейчас у него уже тур, который собирает полные залы. Помню, как ему было тяжело, как он старался, когда загорелся идеей создать свое собственное шоу в стране, которая не фанатеет по зимним видам спорта. Ему было очень-очень сложно.
Как создавалось шоу, надо было видеть. Трансфером заведовал его отец (сам возил нас на микроавтобусе), его мать шила костюмы. Круглосуточно работали. После шоу мы очень хорошо отдохнули, а в ночь с 31-го на 1-е праздновали в ресторане. Но хочу сказать, что лучше всего Новый год проводить дома, это мой любимый праздник. Многие знакомые улетели на Мальдивы, в Дубай, на Бали. Может, я ещё дорасту до этого, но сейчас не совсем это понимаю. Люблю встречать дома с родными и друзьями, хотя Мадрид был классным.
Любимая еда? Добавляю в салат с крабовыми палочками рис. Точнее не я, а мама. А я на Новый год заказываю в Интернете буженину. Из вредного обожаю чипсы с паприкой, из нормальной пищи — блинчики с бужениной из «Теремка».
Самый необычный подарок фанатов? Наверное, на прошлых открытых прокатах — огромный баннер на часть сектора. Было здорово, я офигела просто», — приводит слова Медведевой Sport24.
- 3 января 2021
-
13:25
-
09:56
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30