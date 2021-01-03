Медведева рассказала, как однажды праздновала Новый год с Хавьером Фернандесом

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как однажды праздновала Новый год с двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании Хавьером Фернандесом, а также о любимой еде и необычном подарке фанатов.

«Самое необычное место для празднования Нового года — Испания, Мадрид. Меня тогда Хави [Фернандес] позвал на своё шоу, самое первое. Сейчас у него уже тур, который собирает полные залы. Помню, как ему было тяжело, как он старался, когда загорелся идеей создать свое собственное шоу в стране, которая не фанатеет по зимним видам спорта. Ему было очень-очень сложно.

Как создавалось шоу, надо было видеть. Трансфером заведовал его отец (сам возил нас на микроавтобусе), его мать шила костюмы. Круглосуточно работали. После шоу мы очень хорошо отдохнули, а в ночь с 31-го на 1-е праздновали в ресторане. Но хочу сказать, что лучше всего Новый год проводить дома, это мой любимый праздник. Многие знакомые улетели на Мальдивы, в Дубай, на Бали. Может, я ещё дорасту до этого, но сейчас не совсем это понимаю. Люблю встречать дома с родными и друзьями, хотя Мадрид был классным.



Любимая еда? Добавляю в салат с крабовыми палочками рис. Точнее не я, а мама. А я на Новый год заказываю в Интернете буженину. Из вредного обожаю чипсы с паприкой, из нормальной пищи — блинчики с бужениной из «Теремка».

Самый необычный подарок фанатов? Наверное, на прошлых открытых прокатах — огромный баннер на часть сектора. Было здорово, я офигела просто», — приводит слова Медведевой Sport24.