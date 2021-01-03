Туктамышева может стать тренером после окончания карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева сообщила, что рассматривает вариант с началом тренерской карьеры после завершения профессиональных выступлений в фигурном катании.



«Я думаю над этим. Если раньше не представляла, то сейчас всё больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером. Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Думаешь: так круто, что ты всё ещё здесь.



Уже не спортсмен, но всё равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица, поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Я обожаю соревнования, ездить, путешествовать, вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».



На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.



В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.