«Как такое не выложить?» Анна Щербакова показала новые праздничные фото

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новогодние фотографии.

«Да, это опять новогодние фотографии, не могу остановиться. Но как такое не выложить?» — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой

В конце декабря Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Кроме того, Валиева и Щербакова превысили рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).