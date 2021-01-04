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«Как такое не выложить?» Анна Щербакова показала новые праздничные фото

«Как такое не выложить?» Анна Щербакова показала новые праздничные фото
Фигурное катание 0

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новогодние фотографии.

«Да, это опять новогодние фотографии, не могу остановиться. Но как такое не выложить?» — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой

В конце декабря Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Кроме того, Валиева и Щербакова превысили рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).

Анна Щербакова показала фото с семьёй
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