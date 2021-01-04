«Как такое не выложить?» Анна Щербакова показала новые праздничные фото

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новогодние фотографии.
«Да, это опять новогодние фотографии, не могу остановиться. Но как такое не выложить?» — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой
В конце декабря Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка. Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Кроме того, Валиева и Щербакова превысили рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).
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