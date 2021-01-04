«Катя, это точно вы?» Подписчики не узнали Боброву в необычном образе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва обнародовала фото в необычном образе и рассказала о работе в праздничные дни.
«Когда работа — хобби, это счастье! Вот, находясь сейчас в Сочи, работая, радуя нашего любимого зрителя, пришла в голову мысль… У нас, выступающих в шоу, почти каждый год есть выступления на новогодние праздники, а порой из-за этого даже нет возможности встретить Новый год дома!
Но сейчас меня переполняют настоящие эмоции от счастья, что есть возможность поработать! И не важно, что в праздники, когда большинство народа отдыхает», — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
Пользователи так отреагировали на фото фигуристки:
«Невероятное перевоплощение! Катя, это точно вы?»
«Не узнала! Подумала, что актриса Ольга Дроздова».
«Не узнать тебя — богатой будешь».
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