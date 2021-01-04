Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Катя, это точно вы?» Подписчики не узнали Боброву в необычном образе

«Катя, это точно вы?» Подписчики не узнали Боброву в необычном образе
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва обнародовала фото в необычном образе и рассказала о работе в праздничные дни.

«Когда работа — хобби, это счастье! Вот, находясь сейчас в Сочи, работая, радуя нашего любимого зрителя, пришла в голову мысль… У нас, выступающих в шоу, почти каждый год есть выступления на новогодние праздники, а порой из-за этого даже нет возможности встретить Новый год дома!

Но сейчас меня переполняют настоящие эмоции от счастья, что есть возможность поработать! И не важно, что в праздники, когда большинство народа отдыхает», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Пользователи так отреагировали на фото фигуристки:
«Невероятное перевоплощение! Катя, это точно вы?»
«Не узнала! Подумала, что актриса Ольга Дроздова».
«Не узнать тебя — богатой будешь».

Екатерина Боброва: совру, если скажу, что не люблю получать подарки!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021