«Катя, это точно вы?» Подписчики не узнали Боброву в необычном образе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва обнародовала фото в необычном образе и рассказала о работе в праздничные дни.

«Когда работа — хобби, это счастье! Вот, находясь сейчас в Сочи, работая, радуя нашего любимого зрителя, пришла в голову мысль… У нас, выступающих в шоу, почти каждый год есть выступления на новогодние праздники, а порой из-за этого даже нет возможности встретить Новый год дома!



Но сейчас меня переполняют настоящие эмоции от счастья, что есть возможность поработать! И не важно, что в праздники, когда большинство народа отдыхает», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Пользователи так отреагировали на фото фигуристки:

«Невероятное перевоплощение! Катя, это точно вы?»

«Не узнала! Подумала, что актриса Ольга Дроздова».

«Не узнать тебя — богатой будешь».