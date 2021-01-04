«Многие спрашивают, как я всё успеваю». Алина Загитова разместила в соцсети забавный ролик

Российская фигуристка Алина Загитова разместила новый забавный ролик в видеохостинге TikTok. Спортсменка заходит в спальню с коньками в одной руке и курткой в другой, прыгает на кровать и тут же, по звонку будильника, встаёт и уходит.

«Многие спрашивают, как я всё успеваю», — подписала видео Загитова, добавив смеющийся до слёз смайлик.

Видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в TikTok.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина окончила школу и поступила на факультет журналистики. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер под композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом.