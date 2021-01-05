Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм о советских фигуристах

Режиссёр Алексей Учитель сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме», что вместе с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой планирует снять фильм о советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.
«В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму «Кумпарсита».
Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков. Студия «Рок» сделает всё, чтобы фильм получился достойным своих героев. Сейчас пишется сценарий, а выпустить «Кумпарситу» на экраны планируем в 2022 году. С родственниками договорились, предвосхищая вопросы», — написал Учитель.
Как отметил Учитель, Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря их таланту и эмоциональному катанию танцы на льду были включены в программу зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории золото.
- 5 января 2021
-
20:24
-
14:35
- 4 января 2021
-
23:57
-
23:14
-
17:50
-
16:31
-
12:34
-
09:19
- 3 января 2021
-
23:00
-
13:25
-
09:56
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28