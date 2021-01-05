Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм о советских фигуристах

Режиссёр Алексей Учитель сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме», что вместе с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой планирует снять фильм о советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.



«В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму «Кумпарсита».



Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков. Студия «Рок» сделает всё, чтобы фильм получился достойным своих героев. Сейчас пишется сценарий, а выпустить «Кумпарситу» на экраны планируем в 2022 году. С родственниками договорились, предвосхищая вопросы», — написал Учитель.



Как отметил Учитель, Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря их таланту и эмоциональному катанию танцы на льду были включены в программу зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории золото.

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