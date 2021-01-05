«Как же на папу похож!» Подписчики оценили новую причёску Саши Плющенко

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько фотографий, где демонстрируется, как он выходил на лёд в рамках шоу «Лебединое озеро».

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Саши Плющенко в «Инстаграме».

На снимках можно заметить новую причёску Саши. Обратили на неё внимание и подписчики. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.



«Как же на папу похож!»



«Как классно с хвостиком!»



«Саша с хвостиком как отдельный вид искусства».



Ранее Саша на своей странице в «Инстаграме» размещал фотографии, на которых можно было посмотреть, как он выполняет растяжку под руководством тренера.