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«Как же на папу похож!» Подписчики оценили новую причёску Саши Плющенко

«Как же на папу похож!» Подписчики оценили новую причёску Саши Плющенко
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько фотографий, где демонстрируется, как он выходил на лёд в рамках шоу «Лебединое озеро».

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Саши Плющенко в «Инстаграме».

На снимках можно заметить новую причёску Саши. Обратили на неё внимание и подписчики. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Как же на папу похож!»

«Как классно с хвостиком!»

«Саша с хвостиком как отдельный вид искусства».

Ранее Саша на своей странице в «Инстаграме» размещал фотографии, на которых можно было посмотреть, как он выполняет растяжку под руководством тренера.

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