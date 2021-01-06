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Песков: кажется, Навка была восхищена мной с самого начала

Песков: кажется, Навка была восхищена мной с самого начала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о некоторых подробностях знакомства с супругой, олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Также Дмитрий сообщил, какие трудности накладывает его статус госслужащего на Татьяну в контексте её занятий бизнесом.

«Знала ли она, кто я такой, когда мы познакомились? Точно не знала, но, мне кажется, была восхищена мной с самого начала. Хотя, как выяснилось, нет. Пришлось завоёвывать. Любви добивался я.

Мешаю ли я ей в плане бизнеса? Да. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен раз в год полностью себя продекларировать, просто раскрыться, а остальные — нет. А она должна по закону, потому что она жена госслужащего. Ей это очень неудобно», — сказал Песков в эфире передачи «Соловьёв Live».

Напомним, 45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

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