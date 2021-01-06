Татьяна Тарасова — Елене Радионовой: надеюсь, у тебя есть хоть немножко от меня!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения бывшую фигуристку Елену Радионову. Сегодня, 6 января, Радионовой исполнилось 22 года.

«Ленка, ты была такая маленькая, красивая, победная одиночница! Смотреть на тебя было одно удовольствие. Я даже не представляла, кто может у тебя выиграть.

Ты взрослый, прекрасный человек, добрая, отзывчивая. Ты ходишь и ставишь детям программы, работаешь на будущее. И я надеюсь, что у тебя есть хоть немножко от меня! Я хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Твоя ТАТ», — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Радионовой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Радионова — бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013 и 2014).