«Такую Аню мы ещё не видели!» Подписчики оценили видео зажигательного танца Щербаковой
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она зажигательно танцует.
«Утренняя зарядка», — подписала она видео.
Вот что написали подписчики Щербаковой в комментариях к соответствующему посту.
«Такую Аню мы ещё не видели!»
«Сколько раз я уже пересмотрела? Аня, красотка. Такой настрой и настроение мне нравятся».
«Только посмотрел, а бодрости уже прибавилось».
«Зажигательная зарядка! Успехов в новом году! И спасибо за ЧР, за подаренные эмоции!»
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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