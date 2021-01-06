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«Такую Аню мы ещё не видели!» Подписчики оценили видео зажигательного танца Щербаковой

«Такую Аню мы ещё не видели!» Подписчики оценили видео зажигательного танца Щербаковой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она зажигательно танцует.

«Утренняя зарядка», — подписала она видео.

Вот что написали подписчики Щербаковой в комментариях к соответствующему посту.

«Такую Аню мы ещё не видели!»

«Сколько раз я уже пересмотрела? Аня, красотка. Такой настрой и настроение мне нравятся».

«Только посмотрел, а бодрости уже прибавилось».

«Зажигательная зарядка! Успехов в новом году! И спасибо за ЧР, за подаренные эмоции!»

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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