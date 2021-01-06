Татьяна Тарасова — Бестемьяновой: любимая моя Наташа! Я так долго была с тобой счастлива!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения свою бывшую подопечную Наталью Бестемьянову. Олимпийской чемпионке сегодня, 6 января, исполняется 61 год.

«Любимая моя Наташа! Я так долго была с тобой счастлива! Спасибо, что ты понимала меня с полуслова, когда я ставила программы. Мы делали и так, и сяк, и наперекосяк. И это приводило меня в восторг. С днём рождения! Люблю. Всегда твоя ТАТ», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В паре с Андреем Букиным Бестемьянова стала олимпийской чемпионкой 1988 года, четырёхкратной чемпионкой мира (1985—1988), пятикратной чемпионкой Европы (1983, 1985—1988), трёхкратной чемпионкой СССР (1982, 1983, 1987).