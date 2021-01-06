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Осуждённую по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу в 2020 году

Осуждённую по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу в 2020 году
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Осуждённую по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаеву выпустили на свободу год назад. Об этом сообщает TengriNews со ссылкой на источник в аппарате Верховного суда Казахстана.

«Постановлением Илийского районного суда Алматинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложен на службу пробации», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что потерпевшая — мать Дениса Тена Оксана Тен — также подавала ходатайство о пересмотре судебных актов. Однако Верховный суд ей отказал.

Денис Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию (2013), бронзовый призёр чемпионата мира (2015).

Суд над убийцами фигуриста завершился в январе 2019 года — Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов были приговорены к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности, получила четыре года тюрьмы. В марте 2019 года молодая женщина родила в алматинской колонии.

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