Ягудин: не было бы Авербуха — не было бы никого. Он многим дал вторую жизнь

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, какую роль в жизни многих фигуристов сыграл призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух.
«Я сидел полтора года и не понимал, что мне делать дальше. Что может делать спортсмен, закончивший карьеру? Тренировать. Я помогал Татьяне Анатольевне с её учениками. Но было непонимание.
Без Авербуха не было бы никого. Не было бы ни Навки с Костомаровым, не было бы и меня. Мы как бы были, существовали, но непонятно, в каком амплуа. «Ледниковый период» открыл двери к популярности, и мы до сих пор ею пользуемся. Илья Авербух многим дал вторую жизнь», — сказал Ягудин в интервью Надежде Стрелец на её канале в YouTube.
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