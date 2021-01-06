Ягудин — о критике Загитовой как ведущей: наше общество не может порадоваться за других

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился своим мнением о критике российской фигуристки Алины Загитовой как ведущей шоу «Ледниковый период».
«В нашей стране постоянно всех критикуют. Нашему человеку вечно что-то не нравится. Елену Исинбаеву убрать из жюри. Написать петицию, чтобы Ягудин больше не комментировал на Первом канале. Загитову убрать с «Ледникового периода». Бузова просто надоела.
Наше общество не может просто порадоваться за других.
Я тоже начинал не так. Помню свои первые выходы на сцену с микрофоном. Тоже было тяжело. Но человек при желании способен на всё. Есть ли у Загитовой будущее, если она будет развиваться в том же направлении, что и я? У любого есть будущее», — сказал Ягудин в интервью Надежде Стрелец на её канале в YouTube.
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