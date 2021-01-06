Ягудин: Плющенко — гениальный спортсмен. Про таких говорят «мужик с яйцами»

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к двукратному олимпийскому чемпиону, трёхкратному чемпиону мира и семикратному победителю чемпионатов Европы Евгению Плющенко.



«Если говорить в плане спорта, то Женя — гениальный спортсмен. Четыре Олимпиады — это 16 лет, невероятный подвиг.



Он человек про стабильность. Мы не берём Солт-Лейк-Сити, а берём просто всю его карьеру. Он очень сильно продвинул мужское катание в нашей стране.



Плющенко из тех, про которых говорят «мужик с яйцами». Это про него, если мы говорим про спортсмена», — сказал Ягудин в интервью Надежде Стрелец на её канале в YouTube.

Ягудин: не было бы Авербуха — не было бы никого. Он многим дал вторую жизнь