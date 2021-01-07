«Ты богиня наших сердец!» Подписчикам понравилось новое фото Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка пристально смотрит в камеру, держась руками за лицо.

«Чудачка», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Подписчикам понравилось фото фигуристки, они оставили хвалебные комментарии:

«Мать, я ослепла от такой красоты. Не жалеешь ваще».

«Ты такая необыкновенная и прекрасная на этом фото, богиня».

«Божечки, какая красивая».

«А фото такое атмосферное, чем-то напомнило стиль билли: такой же магический, таинственный и загадочный».

«Женя, ты богиня наших сердец!»

Ранее подписчики оценили совместные фото Медведевой и чемпионки ОИ-2014 Екатерины Бобровой.