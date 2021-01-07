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«Появился папин взгляд». Подписчики оценили милые фото Елены Ильиных с 11-месячным сыном

«Появился папин взгляд». Подписчики оценили милые фото Елены Ильиных с 11-месячным сыном
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новые фото в своём «инстаграме». На снимках спортсменка держит на руках 11-месячного сына Мира.

Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.

«Самая счастливая мама, или с ребёнком всегда веселее (особенно на отдыхе)», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Появился папин взгляд».
«У папы получаются чудесные фото! Мир такой всегда жизнерадостный и любознательный!»
«Малыш и море. Лучшее, что может быть...»

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

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