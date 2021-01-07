«Появился папин взгляд». Подписчики оценили милые фото Елены Ильиных с 11-месячным сыном

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новые фото в своём «инстаграме». На снимках спортсменка держит на руках 11-месячного сына Мира.
Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.
«Самая счастливая мама, или с ребёнком всегда веселее (особенно на отдыхе)», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Появился папин взгляд».
«У папы получаются чудесные фото! Мир такой всегда жизнерадостный и любознательный!»
«Малыш и море. Лучшее, что может быть...»
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
- 7 января 2021
-
16:41
-
12:28
-
11:15
-
10:33
- 6 января 2021
-
23:56
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:12
-
19:43
-
18:39
-
14:39
-
12:18
-
11:35
-
10:10
-
08:55
-
01:22
-
00:25
- 5 января 2021
-
22:01
-
20:24
-
14:35
- 4 января 2021
-
23:57
-
23:14
-
17:50
-
16:31
-
12:34
-
09:19
- 3 января 2021
-
23:00
-
13:25
-
09:56
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06