«Свободу и здоровья Гном Гномычу». Губерниев поздравил Сашу Плющенко с днём рождения

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» пост, в котором поздравил сына, Сашу Плющенко, с днём рождения. Вчера, 6 января, Саше исполнилось 8 лет. Известный комментатор Дмитрий Губерниев присоединился к поздравлениям, оставив комментарий под публикацией.



«Свободу и здоровья Гном Гномычу», — написал Губерниев.

Фото: https://www.instagram.com/p/CJteYWkjI0e/

Евгения Плющенко неоднократно критиковали за чрезмерную медийную активность сына.



Ранее сообщалось, что семилетний Саша получил психическую травму из-за скандальной публикации в одном из изданий, в котором высказывалось предположение, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера. После этого Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту этой публикации. Допросы авторов публикации начнутся в середине декабря.



Сообщалось также, что Рудковская с супругом решили не только довести до суда дело о конкретной публикации, но и инициировать принятие закона, запрещающего СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения родителей. Саша Плющенко даже попросил об этом президента РФ Владимира Путина в специальном видеообращении.