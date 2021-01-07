«Алина, ты королева!» Пользователи оценили новую поддержку в исполнении Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором она исполняет новую поддержку в паре с Елисеем Крамаром — участником шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки.
Посмотреть видеозапись можно в ««инстаграме» команды Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Просто дух захватывает!»
«Алина, ты королева!»
«Роскошная одиночница, роскошная парница»
18-летняя Загитова, которая год назад взяла паузу в карьере, осенью 2020 года стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Летом Алина окончила школу и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.
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