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Загитова, выступающая в шоу у Навки, поблагодарила её за доверие

Загитова, выступающая в шоу у Навки, поблагодарила её за доверие
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео с выступления в шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Спасибо большое, Татьяна Александровна, за доверие», — написала Алина.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина окончила школу и поступила на факультет журналистики. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер на композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом.

Согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой», Загитова была признана лучшей телеведущей России 2020 года.

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