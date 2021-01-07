Загитова, выступающая в шоу у Навки, поблагодарила её за доверие

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео с выступления в шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».



«Спасибо большое, Татьяна Александровна, за доверие», — написала Алина.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина окончила школу и поступила на факультет журналистики. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер на композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом.



Согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой», Загитова была признана лучшей телеведущей России 2020 года.