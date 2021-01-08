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Трусова выступила с произвольной программой в шоу Плющенко. Видео

Трусова выступила с произвольной программой в шоу Плющенко. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступила в ледовом шоу своего тренера под названием «Лебединое озеро». Спортсменка продемонстрировала произвольную программу сезона-2020/2021.

«Впервые в истории тренеры и спортсмен откатались вместе в одном шоу!» — написал Плющенко в «Инстаграме», прикрепив текст к видео выступления Трусовой.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Восхитительно! Это очень правильное решение! Участие в шоу — это другие эмоции, это работа на зрителя! Всё это только на пользу Александре!»

«Евгений сделает из Саши олимпийскую чемпионку».

«Берегите эту девочку».

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